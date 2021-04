Kaubamaja puhaskahjum süvenes

E-poed näitavad müügikasvu

Hoolimata sellest, et grupi e-poed olid tellimuste mitmekordseks kasvuks ette valmistatud, ei kompenseeri e-poodide müügid kaupluste sulgemisest tingitud käibelangust. «Grupi e-poed on meie klientide poolt omaks võetud ning oste sooritavad aktiivselt nii noorema- kui ka vanemaealised,» sõnab Puusepp, kuid tõdeb, et tellimuste arvu kasv on kohati kaasa toonud mõnevõrra pikenenud tarneajad.

"Ajad on keerulised ja kui üldse millegi üle heameelt tunda, siis selle üle, et Kaubamaja, I.L.U., ABC KING ja SHU e-poed on näidanud müügikasvu," märkis Puusepp. Tema hinnangul on moekaupade müük kodusema eluviisi tõttu olnud juba mõnda aega tagasihoidlik, kuid kodu- ja ilukaupade müük stabiilsel tasemel.

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvad Kaubamaja AS, Selver AS, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, KIA Auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, OÜ TKM Beauty Holding, AS TKM King, TKM Finants AS ning Rävala Parkla AS.

Tallinna Kaubamaja Grupi 2020. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 741,9 miljonit eurot. Ettevõtte aktsiad on alates 1996. aastast noteeritud Tallinna börsil. 2021. aasta esimeses kvartalis töötas grupi ettevõtetes keskmiselt 4 917 inimest.