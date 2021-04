Eesti Pank: kolm põhjust, miks meeste ja naiste palgalõhe on aastatega märgatavalt kahanenud

Kui kinnisvarabuumi ajal 2007. aastal oli naiste ja meeste palgaerinevus ligi 28 protsenti meeste palgast, siis 2019. aastal oli see vahe alanenud 17 protsendile. Euroopa Liidus keskmiselt on sooline palgalõhe veidi väiksem.

«Palgalõhe on aastate jooksul vähenenud küllaltki märgatavalt,» kommenteeris Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Ta juhtis küll tähelepanu, et see erinevus on mõnevõrra väiksem kui Eurostati poolt avaldatav näitaja, mis vaatleb ainult suuremaid tööandjaid, mitte aga Eesti majanduses väga olulist rolli mängivaid väikeettevõtjaid.