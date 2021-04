Soome lahe piirivalve asejuht Mikko Simola sõnul on senini arusaamatusi, sest inimesed arvavad, et saavad ise otsustada, kas töö on hädavajalik või mitte. Piirivalve toonitab, et inimesed ei saa ise oma töö- ja ärireisi olulisuse üle otsustada. Tööandja peab kasutama eraldi vormi ning põhjendama, miks see tööülesanne, mida töötajad Soome täitma tuleb, on kriitilise tähtsusega ning seda ei saa edasi lükata.