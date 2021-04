Halvad uudised Hiina kauba sõpradele: hinnatõus konteinerilaevadel jätkub

Laevaettevõte Cosco Shipping kinnitas, et prahihind on mitu kvartalit järjest kerkinud keskmiselt 54 protsenti. Laevavedude hindade tõusu pidurdumist ei ennusta ka teised laevafirmad ega analüütikud ning prognoosivad, et vedajad kavatsevad hiigelkasumeid välja võtta veel vähemalt kaks aastat. Selle põhjuseks on pandeemia ajal plahvatuslikult kasvanud tarbimine, sadamate ülekoormatus ning tarneahelate suutmatus suurenenud nõudlust rahuldada. Vedajate sõnul viib see laevafirmade poolse tingimuste dikteerimiseni ning hinnatõusu jätkumiseni.