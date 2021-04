Ettepanek: Operaili vaguniäri läheks enampakkumisele

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas rääkis, et erastada kavatsetakse praeguse plaani kohaselt 51 protsenti sellest osast Operailist, mis puudutab vagunite renti, veeremi ehitust ja riigifirma tegevust Soomes. «Tegevus Eestis ehk kaubavedu – see on strateegiline ja sellega peaks riigiettevõte kindlasti jätkama,» lisas ta.