Coinbase‘ homse IPO käigus viivad olemasolevad aktsionärid oma osaluse börsile. See tähendab aga, et aktsia hind ei ole enne Nasdaqile jõudmist kindlaks määratud ning puuduvad ka klassikalised nn turutegijad, kes suurostudega aktsia hinda kõigutada võiksid. Teada on, et börsile paistatakse 114 miljonit aktsiat, aga võib juhtuda, et mõni olemasolev aktsionär müüb ka rohkem.