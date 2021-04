Apple'i juht võrdles Facebooki inimesega, kes käib võõraste akendest sisse piilumas

Ta jätkas võrdlusega ja märkis, et sotsiaalmeediagigant on nagu keegi, kes vaatab üle kasutaja õla ning märgib üles kõik mida inimene oma seadmes teeb, vahendab Cnet.

«Ma ei tea kui paljud, aga arvame, et paljud ei taha, et neid niimoodi jälgitakse,» rääkis Cook. «Ja neil peaks olema võimalus öelda, et nad ei taha.»

Facebook pole veel Cooki kommentaaridele vastanud.

Suhted Apple'i ja Facebooki vahel on viimastel kuudel halvenenud, kuna iPhone'ide tootja toob seadmetele privaatsusuuendused. See tähendab, et varsti saavad Apple'i kasutajad ise valida, millist infot nad rakendustega jagada soovivad. Muudatus ei ole meeltmööda Facebookile, mis kasutab inimeste kohta kogutud andmeid reklaamimüügiks.