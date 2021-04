Realme tõi Baltikumis müügile kolm uut nutitelefoni

Realme 7 5G-l on MediaTek Dimensity 800U protsessor, 120Hz ekraan ja 5000mAh aku. See mudel on antud hinnasegmendis esimene, mis läbis AnTuTu 340 000 katse, ühendudes mis tahes SIM-kaardiga ja tagades sel viisil ligipääsu kiirele internetile.