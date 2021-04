Tallinna Vee aktsionärid said ülevõtmispakkumise

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles paar kuud tagasi pressikonverentsil, et Tallinna Vesi jääb börsile edasi ning loodab, et ka väikeaktsionärid jätkavad aktsia hoidmist. Sama ütles Utilitase juht Priit Koit, kes nentis, et kui tõesti kõik väikeaktsionärid müüa tahavad, siis tuleb neil osta, aga hea meelega jätaksid nad ettevõtte börsile ja dividendiaktsiaks. «Tohutut kasvu [Tallinna Vees] näha ei ole, nii et ta on end positsioneerinud dividendiaktsiana,» ütles Koit.