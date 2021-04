Uuring: koroona teise laine mõjul kasvas toidukaupade e-ostjaskond 77%, selgus ka turu liider

Võrreldes elanikkonna tervikpildiga on toidukaupade e-ostjate seas enam naisi, alla 40-aastaseid inimesi, Tallinna ja Harjumaa elanikke ning lastega perede esindajaid.

Kantar Emori uuringueksperdi Kersten Jõgi sõnul on kuu lõikes Eestis toidukaupade e-ostjaid täna juba rohkem kui enamikul tööstuskaupade tootegruppidest. «Kui juulis oli toidukaupade e-ostjaskond suuruse põhjal alles viiendal kohal, siis tänaseks on tõusnud juba teiseks, jäädes alla veel vaid riiete tootegrupile. Arvestades praegust kasvutempot, ei ole ka esikohale jõudmine võimatu,» kommenteeris Jõgi.

Kindel liider on e-Selver

Toidukaupade e-turu kindel liider on e-Selver, olles kõige tuntum ning ka kõige laiema ostjaskonnaga e-pood – e-Selverist teeb iga kuu oste vähemalt iga kolmas (36%) toidukaupade e-ostja. Kindlal teisel kohal on Barbora, jäädes e-Selverile tuntuselt küll oluliselt alla, kuid põhiostjaskonna laiuses on vahe liidriga juba väiksem.