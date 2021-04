Valitsus kiitis heaks riigi kinnisvarapoliitika põhimõtted

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul uuendatakse alates 2007. aastast kehtinud riigi kinnisvarastrateegiat, sest omajagu tegevusi on juba aastatega ellu viidud ja olemas on keskne ülevaade riigi kinnisvarast, kinnisvarahaldus on suures osas tsentraliseeritud ning on kompetentsikeskused, kuhu on koondunud oskusteave.