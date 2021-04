GALERII ⟩ Citroën esitles uut lipulaeva C5 X

Prantsuse autotootja Citroën teeb comeback'i mainekate suurte sedaanide turul, mis on viimastel aastatel Saksamaa autotootjate pärusmaa. Citroën loodab oma uue mudeliga pöörata taas tõusule pandeemiaga seotud madalad müüginumbrid Euroopas ning teha lõpp kahanevatele müüginumbritele Hiinas ehk maailma suurimal autoturul, kus müük on vähenenud juba kuus aastat järjest.

C5 X jõuab müügile 2021. aasta teises pooles ning seda on nii bensiinimootoriga kui ka pistikhübriidina. Kuigi plaan on müüa mitmesuguste bensiinimootoritega mudeleid, toob Citroën esialgu esile 225 hobujõuga pistikhübriidi, mis suudaks puhtalt elektrijõul läbida umbes 50 kilomeetrit kuni 135 km/h sõidukiirusel.

Citroëni teatel on täiesti uue tehnoloogiana C5 X-il kasutusel Advanced Comfort vedrustustehnoloogia, mida autotootja võrdleb enesekindlalt lendamisega võluvaibal. Uus mudel pakub ka 2. taseme poolautonoomset sõiduelamust ehk kohanemisvõimelist püsikiirusehoidjat, millel on sõidurajahoidmise abisüsteem. Muude abisüsteemidena on kasutusel 360-kraadi kaamera, mis näitab ülevalt alla, võtmevaba sisenemine ning pikamaa varjatud koha tuvastamine.