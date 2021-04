GALERII ⟩ Citroën esitles uut lipulaeva C5 X

Prantsuse autotootja Citroën on tegemas comebacki prestiižete suurte sedaanide turul, mida on viimastel aastatel domineerinud Saksamaa autotootjad. Citroën loodab, et uus automudel aitab neil taastuda pandeemiaga seotud väiksematest müüginumbritest Euroopas ning paneb lõpu kahanevatele müüginumbritele Hiinas ehk maailma suurimal autoturul, kus on müügid vähenenud juba kuus aastal järjest.