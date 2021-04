Eesti majandus on praegu tõusutsüklis

Eesti Konjunktuuriinstituudi eile avaldatud äri- ja tarbijabaromeetrit üldistav majandususaldusindeks oli märtsis 94 punkti, mis tähendab, et see näitaja on keskmisest endiselt madalam, kuid samas siiski märksa parem kui koroonapandeemia puhkemisel aasta eest. «Teises laines on parem hinnang, kui oli esimeses laines aasta tagasi,» ütles uuringut tutvustades Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing. «Võib öelda, et Eesti majandus on raske olukorraga kohanenud.»