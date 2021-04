«Nõudlus on tohutu. Kõik tahavad palju ja kohe,» iseloomustas olukorda kiibiturul Eesti Elektroonikatööstuse Liidu esindaja Aivar Usk. Mitu faktorit on tekitanud kiibiturul täiusliku tormi, mis on pannud värisema pea kõik tootjad, kes oma tehnoloogias vastavaid komponente vajavad, ja neid on tänapäeval tohutult, alustades arvutitega ja lõpetades autodega. Mitmed tootjad on juba teatanud küll tootmise pausile panemisest, küll pikale venivatest tarneaegadest, sest kiipe lihtsalt pole saada.