USA keskpanga juht: suurim oht majandusele on küberrünnakud

«Risk, et korduvad 2008. aastaga sarnased kriisid, kus valitsused pidid panku päästma, on väga väike,» rääkis USA keskpanga juht usutluses, mis läks eetrisse telekanali CBS saates «60 minutit».

«Maailm muutub. Maailm areneb. Ja riskid muutuvad samuti. Ja ma ütleks, et oht, millel me praegu enim silma peal hoiame, on küberoht,» ütles ta, lisades, et seda muret jagavad paljud valitsused ja eraettevõtted, eriti finantssektoris. Lisaks investeerivad need organisatsioonid kõige rohkem küberrünnakute vastu.