Majanduse lühiuudised

Veriff kaasab investoritelt 58 miljonit eurot

Tehnoloogiaettevõte Veriff kaasab B-vooru investeerimisringi käigus 69 miljonit dollarit (58 miljonit eurot). Juhtivinvestorid on investeerimisfirmad IVP ja Accel, mille esindajad liituvad ka ettevõtte nõukoguga. Praeguseks on isikusamasuse tuvastamise lahendust pakkuv Veriff kokku kaasanud 92,8 miljonit dollarit. Värske raha abil jätkab Veriff tootearendust ja positsiooni tugevdamist USA turul. Aasta lõpuks plaanib Veriff kokku värvata üle saja uue töötaja. 2015. aastal Kaarel Kotka asutatud Veriffi klientideks on rahvusvahelised ettevõtted peamiselt finantstehnoloogia, liikuvuse ja krüptosektorist. BNS