Biden arutas firmajuhtidega pooljuhtide nappust

Pooljuhtide kriis on mõjutanud rängalt USA autotootmist. General Motors, Ford ja teised autotootjad on ajutiselt sulgenud tehaseid või vähendanud tootmist.

Puudus on pannud muretsema ka elektroonikasektori, mis võib tõsta populaarsete seadmete, näiteks mängukonsoolide ja tahvelarvutite hindu.

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks haarata 2030. aastaks 20 protsenti maailma pooljuhtide turust, et tehnoloogiavallas USA ja Hiinaga konkureerida. Uue kava järgi plaanib Euroopa Komisjon arendada aastakümne lõpuks välja ka ELi esimese kvantarvuti, et valmistuda uueks, kiiremaks digiajastuks.