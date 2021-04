Veebruaris kasvas maksude tasumine jõudsalt

Tööjõumakse mõjutav palgafond ei muutunud veebruaris võrreldes eelmise aastaga

Sotsiaalmaksu tasuti veebruaris 1,9 protsenti enam kui möödunud aastal. Võrreldes septembris koostatud eelarve prognoosiga on tasumine möödunud aastal oodatust suurem tööturu parema arengu tõttu.

Käibemaksu tasumise kasv kiirenes aastataguse võla järsu suurenemise tõttu

Tänavu ulatub maksuvõlg kokku 179 miljonit euroni, mis on aastaga kahanenud 5 miljoni euro võrra. Käibemaksu tasumise kohustus ehk deklareerimine suurenes eelmise aasta veebruarikuuga võrreldes 3,5 protsenti. Ka ettevõtete kogukäive kasvas tänavu veebruaris 1 protsendi võrra, vaatamata osalistele piirangutele, mida möödunud aastal ei olnud. Tegevusalade lõikes panustasid veebruaris käibemaksu tasumisse oluliselt energeetika ning kinnisvara, kasv oli vastavalt 114 ja 33 protsenti.

Aktsiiside tasumise kiire kasvu taga oli mullune madal tase

Aktsiiside tasumine kasvas veebruaris aasta varasemaga võrreldes 34 protsenti, mis peamiselt tuleneb alkoholi- ja kütuseaktsiisi madalast tasemest. Põhjused on aga erinevad: kütuseaktsiisi madal tase tulenes varude realiseerimisest ning alkoholiaktsiisi madala taseme põhjus seisnes võlakohustuse tekkimises. Üldjoontes on aktsiiside tasumine tavapärane ning ületab mõnevõrra prognoositud taset.

Alkoholiaktsiisi tasumine on aasta esimestel kuudel kokku vähenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,4 protsenti. Veebruari 2,3 protsendine kasv on eksitav ning tegelikkuses tasumisekohustus vähenes. Veebruari aktsiisitasumise tähtaeg on 20. märts, eelmisel aastal kehtis Eestis siis juba eriolukord ning COVID-19 pandeemiast alguses saanud kriis hakkas üha rohkem ettevõtete käekäigule mõju avaldama. Eelnevast tulenevalt tekkis eelmise aasta veebruari deklareerimiste eest 2 miljoni eurone võlgnevus, mis kasvas märtsiks juba 3,8 miljoni euro suuruseks. Seega mõjutab eelmise aasta madal tase nii selle aasta veebruari kui märtsi tasumiste kasvu.