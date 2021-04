Veriff kaasab investoritelt 58 miljonit eurot

«Üha digitaalsemaks muutuvas maailmas on igal organisatsioonil vaja Veriffi lahendust, mis aitab luua usaldust internetis,» ütles IVP partner Jules Maltz. «IVP on väga uhke, et saab toetada talendikaid missiooniga ettevõtjaid nagu Kaarel Kotkas ja tema meeskond. Me usume, et Veriffil on isikusamasuse tuvastamise turul ainulaadne võimalus luua uus standard, mille järgi teised saavad joonduda.»