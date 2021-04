Eesti toidulisandite tootja alustas Funderbeamis kauplemist suure pauguga

ICONFIT on 2013. aastal asutatud spordi, dieet- ja tervisetoitude tootja, kellel on portfellis rohkem kui 110 toodet, mida müüakse 165 erinevas jaemüügikaupluses. Viimase nelja aasta jooksul on ettevõtte käive kasvanud rohkem kui 80% aastas ning mullu teeniti 195 735 eurot kasumit, mis on aastatagusest 95% kõrgem.