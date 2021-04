Uuring: iga kümnes eestlane on valmis nutitelefoni eest välja käima üle 900 euro

«Mõneti üllatavalt on uuringutulemustest näha, et Eestis ei ole ühtki väga konkreetset hinnaklassi, mida inimesed nutitelefoni jaoks sobivaks peavad. Näiteks leidis 31 protsenti vastanutest, et sobiv hinnavahemik uue nutitelefoni soetamiseks on 150-300 eurot, samas 26 protsenti peab sobivaks hinda 300-500 eurot, 20 protsenti hinda 500-800 eurot ja 10 protsenti hinda 900 ja rohkem eurot,» rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.