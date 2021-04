Halb nädal sotsiaalvõrgustikele: järjekordse platvormi kasutajate andmed pandi veebis müüki

Laupäeval kirjutas Cybernews, et enam kui miljoni Clubhouse'i kasutaja nimed ja muud avalikud andmed on veebis müüki paisatud. Paar päeva varem tuli välja, et umbes poole miljardi LinkedIni kasutaja andmeid müüakse samuti ühes häkkerite foorumist. Sama saatus tabas ka 533 miljonit Facebooki kasutajat , kelle kohta käiv info riputati avalikult üles 3. aprillil.

Clubhouse teatas Twitteris, et platvormi pole häkitud ja kokku kogutud andmed pärinevad kasutajate avalikest profiilidest. Sotsiaalvõrgustik sai aga kriitikat, et lubab kasutajate avalikku infot niimoodi kokku koguda.

Umbes aasta tagasi asutatud Clubhouse on platvorm, millel on virtuaalsed jututoad, kus inimesed üle maailma saavad vestelda. Inimesed ei suhtle omavahel aga mitte kirjutades, vaid kõneledes. Ehk siis iga jututuba on justkui interaktiivne taskuhääling või konverentsikõne. Sotsiaalvõrgustikuga saab praegu ühineda ainult kutsetega, kuid hoolimata sellest on kasutajate arv alates jaanuarist viiekordistunud ning ulatub kümne miljonini.