PRFoodsi käive langes pea veerandi võrra

«Nagu oli eeldada, siis HoReCa ja hulgimüük on ikka madalseisus tingituna koroonapiirangutest neis sektorites. Samas oleme väga rahul, et meie käive on kasvanud ligi 10 protsenti jaekettides, Eestis koguni üle 22 protsendi aasta baasil. Samuti on näha turgude taastumist, märtsi käive oli juba sama kui eelmise aasta märtsis,» ütles PRFoodsi juhataja Indrek Kasela börsiteates.