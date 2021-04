Nestlé Baltikumi juht: läbi löövad need, kes julgevad arvamust avaldada

Maailma suurimal toiduainekontsernil on siin eelkõige müük ja turundus: nii tootmine kui ka teadus- ja arendustegevus toimuvad mujal. Baltikum on kontserni mahte arvestades väike turg, seepärast siia seni ühtegi nii-öelda oma toodet loodud pole. «Põhjus, miks me Baltikumis oleme, on lihtne: Nestlé tahab olla kohaliku tarbija juures ja tema jaoks oluline,» rääkis Merilai.

Nestlé teenis mullu enam kui 11 miljardit eurot puhaskasumit – see on samas suurusjärgus terve Eesti riigi eelarvega. Kuigi Baltikumi regioon on väike, on siin kasv suur. Merilai rääkis, et eelmine aasta oli Šveitsi kontsernile väga hea – käibekasv oli 3,6 protsenti. Baltikum kasvas samal ajal tervelt viis protsenti. Kontsern on juba pikemalt ümberkorraldusfaasis: aasta alguses teatati, et müüki läheb USA veeäri. Merilai sõnul see kõik siinset tegevust ei mõjuta. «Globaalselt on Nestlél nii palju brände, et USAs ongi omad brändid,» rääkis Merilai.