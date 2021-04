Egiptuse võimud ei luba Suessi avariilaeval lahkuda

Kuigi hiiglaslik konteinerilaev Ever Given vabastati Suessi kanalist juba 29. märtsil ning tehniliselt on laev teekonna jätkamiseks piisavalt heas olukorras, seisab laev endiselt Suessi kanali keskosas asuval Suurel Mõrujärvel ankrus. Egiptuse võimud ei luba laeval lahkuda enne, kui selle omanikud on nõustunud tasuma kompensatsiooni, teatas Wall Street Journal. Egiptus nõuab kahjutasu kanali ligi nädalaks sulgemise ning päästetööde läbiviimise eest.