Pilootide nappus sunnib USAs lende tühistama

USAs on reisilennundus kiirelt jalgu alla saamas. Aprilli algusest saavad inimesed, kes on täielikult Covid-19 vastu vaktsineeritud, maske kandes USAs vabalt reisida. American Airlines märkis, et piletibroneeringud on kasvanud juba 90 protsendini pandeemia eelsest tasemest.