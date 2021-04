NASA lükkas minikopteri lennu Marsil rootoriprobleemi tõttu edasi

1,8 kg kaaluva ja 1,2 sentimeetrise läbimõõduga helikopteri rootoreid katsetati reedel, kuid ilmnesid probleemid, mistõttu on lend vähemalt 14. aprillini edasi lükatud, ütles NASA, kinnitades, et kopteriga on kõik korras.

Lennu teeb keeruliseks asjaolu, et kopteril tuleb õhku tõusta Marsi atmosfääris, mille rõhk on alla protsendi Maa keskmisest rõhust merepinnal. See tähendab, et Ingenuity rootorilabad peavad pöörlema palju kiiremini kui Maal õhku tõusval helikopteril.