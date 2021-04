Kisel: Texase sündroomi aitaksid Eestis vältida soojussalvestid

Eesti elektritarbimise suurimaks struktuurseks probleemiks võib pidada temperatuurisõltuvust – mida külmem ilm, seda suurem on elektrinõudlus. See tuleneb suuresti vajadusest kütta hooneid. Kasvanud soojuspumpade rakendamine toob sellise probleemi järjest teravamalt esile – külmade ilmadega ei suuda näiteks õhk-vesi tüüpi soojuspumbad piisavalt sooja enam õhust saada ning siis kütavad nad juurde vaid elektriga ja suurendavad just külmade ilmadega elektrinõudlust. Ka renoveerimata elektriküttega hooned tarbivad külmade ilmadega kõige rohkem elektrit. Sisuliselt on külmade ilmade elektrinõudluse vähendamiseks kaks peamist lahendust: hoonete renoveerimise kiirendamine ning salvestustehnoloogiate rakendamine.

Renoveeritud hooned tarbivad niikuinii vähem energiat, kuid elektri tipukoormuse seisukohalt on oluline ka see, et nad ei jahtuks kiirelt maha, kui energiat juurde ei anta. See loob paindlikkuse vähendada elektri- ja soojanõudlust talviste külmadega, lülitades külma ilma ja kõrge elektri hinna korral tarbimise mõneks tunniks välja või tarbides sel ajal elektrit akudest.

Teine Eestis vähe räägitud lahendus on seotud soojuse salvestamisega soojussalvestites. Kui energiatõhusates hoonetes või kaugküttevõrkudes oleks koos soojuspumpadega täiendavalt paigaldatud ka suurema mahuga sooja vee mahutid, siis võimaldaks need salvestada soojust madala elektri hinnaga tundidel ning kütta hoonet sealt kõrge elektri hinnaga tundidel. Tallinna tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi teadlaste arvutuste alusel on selline lahendus täna ka majanduslikult väga tasuv. See eeldab aga ka hoonete korralikku renoveerimist, sest liiga kuuma vett (üle 70 kraadi) pole mõtet mahutites hoida.