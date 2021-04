Kas kiiresti kallinenud Merko ja Nordeconi aktsiad on ülehinnatud?

Tallinna börsi põhinimekirjas tõusis lõppeval nädalal enim Nordeconi aktsia, mille hind liikus 24 protsenti ülespoole 1,71 euroni. Ka nädalakäive oli viimase aasta suurim ja ulatus 847 600 euroni. Aasta algusest on Nordeconi aktsia kerkinud juba 49 protsenti. Swedbanki hinnasiht aktsiale on samas kõigest 1,1 eurot. Kuigi hinnasiht oli seatud eelmise aasta detsembris, tekib siiski küsimus, kas viimaste kuude aktsiaralli vastab ettevõtte majandusnäitajate reaalsele kasvule. Ettevõtte aktsia hinna ja kasumi suhe on kerkinud kiiresti üle 19, mis pole siiski Tallinna börsil sugugi kõrgeim näitaja.

Merko aktsia kallines nädalaga 17,2 protsenti 15,94 euroni. Ka üle pooleteise miljoni euro ulatunud tehingute käive oli üks selle aasta suuremaid. Aasta algusest on Merko aktsia kallinenud koguni 67 protsenti. Swedbanki märtsi keskel seatud hinnasiht aktsiale on aga kõigest 12 eurot. Samas on Merko aktsia hinna ja kasumi suhe 11,75 ja kui hinnata vaid seda näitajat, siis on Merko aktsia Nordeconi omaga võrreldes veel küllaltki odav.