USAs on uue administratsiooni jõuline eelarvepoliitika tekitanud hirme, et majanduskasvu taastamisel on liialt hoogu mindud ja selle tulemuseks võib olla kõrge inflatsioon. Eestis ja mujal Euroopas näib see siiski üsna kahtlane perspektiiv, märgib SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor oma nädalakommentaaris.