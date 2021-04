Suessi avariilaev on jälle kinni, Egiptuse võimud ei luba laeval lahkuda

Kuigi hiiglaslik konteinerilaev Ever Given vabastati Suessi kanalist juba 29. märtsil ning tehniliselt on laev teekonna jätkamiseks piisavalt heas olukorras, seisab laev endiselt Suessi kanali keskosas asuval Suurel Mõrujärvel ankrus. Egiptuse võimud ei luba laeval lahkuda enne, kui selle omanikud on nõustunud tasuma kompensatsiooni, teatas Wall Street Journal. Egiptus nõuab kahjutasu kanali ligi nädalaks sulgemise ning päästetööde läbi viimise eest.

«Laev jääb siia kuni uurimine on läbi viidud ja kompensatsioon makstud. Me loodame kiiret kokkulepet. Samal minutil kui nad nõustuvad kompensatsiooniga, saab laev liikumiseks loa,» teatas Suessi kanaliameti juht Osama Rabie Egiptuse televisiooni vahendusel. Ametnik ei välistanu kohtusse pöördumist, kuid ütles et Egiptus eelistaks kohtuvälist kokkulepet. Rabie ei maininud küll konkreetset kahjutasunõude summat, kuid varem on ta välja öelnud, et Egiptus nõuab laeva vabastamise ja kanali liiklusseisaku jooksul saamata jäänud tulude eest kompensatsioonikd üht miljardit dollarit. Kuidas summa on arvutatud, ei ole samuti avalikustatud. Londoni finantsanalüüsifirma Refinitiv on välja arvutanud, et kanalitasude suurus nädala jooksul võis olla 95 miljonit dollarit, kuid lõplikult see raha Egiptusel saamata ei jäänud, sest järjekorras oodanud laevad maksid oma tasud ära pärast liiklusseisaku likvideerimist.