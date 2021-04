Luminor: Eesti ekspordi laiapõhjaline kasv saabub järgmisel aastal

«Eesti peamine eksporditurg euroala on esimeses kvartalis veel languses, kuid aasta kokkuvõttes on oodata juba üle 4 protsendist sisemajanduse kogutoodangu kasvu,» ütles Palm.

Statistikaameti andmetel suurenes Eestis kaupade eksport veebruaris möödunud aasta sama kuuga võrreldes 16 protsenti ning import 10 protsenti.

«Suur osakaal on mineraalsete toodete jõulisel kasvul. Kui veebruaris kasvas kaubaeksport aastatagusega võrreldes kokku 16 protsenti, siis ilma selle kaubagrupita kosus eksport vaid 6 protsenti,» märkis Palm. Tema sõnul on paremini läinud ka puidu- ja metallitoodete ekspordil, mida eriti metallide puhul, mõjutab ka tooraine hinnakasv.

«Välisnõudlus paraneb tänavu eeskätt kaubaekspordi osas ja sellest annab märku näiteks Ameerika Ühendriikide (USA) ja euroala töötleva tööstuse rekordiline kindlustunne märtsis. USA puhul oli tegemist parima tulemusega alates 1983. aastast,» ütles Palm.

Ökonomist tõi välja, et Rahvusvaheline Valuutafond tõstis hiljuti maailma majanduse kasvuprognoosi tänavuseks aastaks 6 protsendile, seejuures arenenud riikide osas näeb fond võimalust 5,1 protsendiseks kasvuks.

«Kasv jääb samas majanduste lõikes väga ebaühtlaseks, kuid võib öelda, et Eesti kaubanduspartneritel läheb kokkuvõttes hästi. Eduteguriks on täna paljuski majanduste avamise kiirus koroonaviiruse piiragutest, mis on omakorda seotud elanikkonna vaktsineerimise määraga,» selgitas ta.

Palmi vaates on Euroopa koroonaviiruse piiranguid arvestades Eesti jaanuari-veebruari keskmine kaubaeksport kasvanud ebaühtlaselt kosudes aastatagusega võrreldes 10 protsenti. Tema sõnul kogub impordi kasv hoogu arvestades vaoshoitud investeeringuid.

Peaökonomist lisas, et eluaseme investeeringud jätkavad jõulist kasvu ning kevad on aktiivne periood kinnisvaraturul. «Eestlane on kinnisvarausku ja loodetavasti pööratakse edaspidi võimalikult soodsa hinna kõrval üha rohkem tähelepanu arhitektuursele teostusele. Viimasest sõltub elukeskkonna kvaliteet,» kommenteeris Palm.