Tulevase Omniva juhi Mart Mägi sõnul on Eestis kandevõrk liiga suur, samas tunnistab ta, et inimesed tahavad tööd teha kodust ja sinna ka pakke-kirju saada. FOTO: Konstantin Sednev

Neli aastat statistikaameti peadirektori kohal töötanud Mart Mägi asub juba 10. maist tööle Omniva juhatuse esimehena. Et Omniva on omadega suures hädas, on selge, et sel aastal 50-aastaseks saav Mägi otsib ilmselt väljakutseterohkeid töökohti. Küsimusele, mis tema töid ja ameteid ühendab, vastab ta, et selleks on ilmselt klientide teenindamine, mille suhtes peavad nõuded olema väga ranged.