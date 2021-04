Tesla kritiseeris Saksamaa aeglust

Tesla plaanib alustada autode tootmist oma Euroopa esimeses Gigafactory tehases Grünheides Brandenburgi liidumaal heal juhul juba selle aasta juunis. Siiani on nad saanud ainult ajutisi kinnitusi tehase ehituseks ning töid on korduvalt peatatud erinevate keskkonnaühenduste survel. Nüüd on Ameerika firma avalikult kurtnud ja kritiseerinud Saksamaa regulatsioone ja seadusandlust, mis on liiga aeglased ja jäigad, riskides viivitusega uue tehase avamisel.