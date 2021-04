Kallas: eelarvestrateegia eesmärk on leida tasakaal võimaluste ja vajaduste vahel

«Riigi eelarvestrateegia eesmärk on leida tasakaal rahaliste võimaluste ja riigi vajaduste vahel,» ütles peaminister Kaja Kallas. «Meie prioriteet on muidugi kiire pandeemia tekitatud kriisist väljumine ning inimeste, organisatsioonide ja ettevõtete sel teel toetamine. Teisalt peame vaatama kaugemale ja kaardistama Eesti tuleviku jaoks olulised suunad ja tegevused kogu järgmise nelja aasta jooksul, et oleksime valmis rohepöördeks ja jätkaksime eesrindliku digiriigina.»

«Riigieelarve seis püsib järgmiste aastate jooksul pingeline, aga see on ka heaks motivaatoriks efektiivsema toimetamise ja kulude kokkuhoiu võimaluste leidmiseks,» ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. «Lihtsalt kulude lisamine on alati lihtne ja libe tee, aga selle asemel on kõikidelt valitsemisaladelt riigi eelarvestrateegia tegemise käigus oodatud vajalike ja tuleviku kasvu toetavate reformide ettepanekud.»