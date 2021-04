Google'i rakendustepoest avastati taas äpp, mis levitas pahavara

Lisaks sellele, et FlixOnline'il õnnestus Google'i turvakontrollist mööda pääseda, oli see rakendustepoes umbes kaks kuud ja nakatas umbes 500 seadet. «See, et pahavaral õnnestus nii kergelt Play poe kontrollist läbi saada, on tõsine ohumärk,» kommenteeris Check Point Research'i analüütik Aviran Hazum.