Millised on levinumad toidupettused ja kuidas neid avastada

«Üks enim levinud toidupettuse viise on toidu lahjendamine, näiteks mee ja oliiviõli puhul,» sõnas Rimi kvaliteedijuht Algis Murumaa.

Mõnikord on tootjad aga osavad toidu keemilisel värvimisel, et kaup jätaks värske mulje. Samamoodi nagu püütakse toitu teha keemilise värviga atraktiivsemaks, lisatakse toidule lubamatuid või toote pakendil mitte välja toodud komponente, et selle maitseomadusi parandada – näiteks mahlale suhkruid.