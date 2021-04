Eesti kerisetootja võitis maailma prestiižseima disainiauhinna

Auhinna pälvisid elektrikeris CLIFF ning sauna juhtpult UKU.

Elektrikeris CLIFF: FOTO: Erakogu.

Ettevõtte tootevaliku kõige uuem elektrikeris CLIFF on kompaktne ja erakordselt väikeste ohutuskaugustega, mistõttu on see ideaalne lahendus väiksemate saunade jaoks. Väikesed ohutuskaugused on saavutatud hoolikalt läbimõeldud ülesehituse ja sisemise õhutunneli paigutusega.

Auhinna pälvinud teine toode, UKU sauna juhtpult, muudab sauna kütmise lihtsaks ja mugavaks. Juba seitse aastat tagasi tuli HUUM välja kaugjuhitava puldiga, milleni alles nüüd teised konkurendid on järele jõudmas. UKU juhtpuldiga on võimalik sauna juhtida lokaalselt, üle Wi-Fi võrgu või sisseehitatud GSM-mooduli abil. Kahe viimase kaudu on võimalik sauna juhtida mobiilirakendusest üle kogu maailma.

HUUMi sauna juhtpult UKU. FOTO: Erakogu.

HUUMile ei ole Red Doti auhind võõras. 2015. aastal pälvis disainiauhinna ka HUUMi esimene elektrikeris DROP, mille disaini autoriks on Mihkel Masso. Hea meel on tõdeda, et 2021. aastaks on kümme Eesti toodet pälvinud Red Doti auhinna, millest kolm kuulub HUUMile.