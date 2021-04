Praegu on olemas avalikud andmed täiemahuliste kliiniliste katsetuste kohta ja üsna detailne arusaamine, mis asi ikka see Sputnik V on. Alustama peab sellest, et Sputnik V on oma tehnoloogia poolest üsna lähedane AstraZeneca vaktsiinile. Mõlemad on ehitatud paljunemisvõimetute viiruste baasil. Kasutatakse adenoviiruseid, mille võimet võõra geneetilise informatsiooni rakkudesse viimiseks on hästi uuritud. Need viirused on väga laia levikuga ja nakatavad väga paljusid erinevaid organisme, kaasa arvatud pea kõiki kodu- ja lemmikloomi.