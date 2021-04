Leke paljastas, et Zuckerberg kasutab konkureerivat suhtlusrakendust

​Eelmisel nädalal avastati, et mõni aasta tagasi Facebookist lekkinud 533 miljoni kasutaja isikuandmed postitati häkkerite foorumisse, kus need on avalikult kättesaadavad. Ameerika Ühendriikidest on lekkinud 32 miljoni kasutaja info, Ühendkuningriigist 11 miljoni ja Eestist 87 533 inimese andmed. Soomes pääsesid plehku koguni 1,38 miljoni kasutaja andmed, Leedus langes ohvriks 220 000 inimest.