Peale Eesti on ka Rootsis kinnisvaraturg tulikuum

Rootsi kinnisvarahinnad tegid märtsikuus aasta varasemaga võrreldes 17-protsendise hüppe ja see teeb keskpankurid närviliseks. «Ma olen pikka aega vulkaani otsas istunud ja see pole seni pursanud, aga asjad ei liigu õiges suunas,» rääkis Riksbanki (Rootsi keskpanga) juht Stefan Ingves. Asi on selles, et statistika järgi kasvas inimeste laenukoorem 190 protsendini nende vaba rahavooga võrreldes. Bloomberg/PM