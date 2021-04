LHV majandusanalüütiku Kristo Aabi sõnul oli hinnakasvu kiirenemine tänavu märtsis oodatud, sest nafta hind, mis on üks inflatsiooni suurematest mõjutajatest, oli aasta aega tagasi langustrendis. «Toornafta hind on kerkinud sisuliselt kaks korda kõrgemale, Euroopas on hinnakasvu pehmendanud euro vahetuskursi kallinemine dollari suhtes,» ütles Aab BNSile.