Muidu ju roheline põllumajanduski on rohepööratav

Caption: Versaille’s on Euroopa suurim, 1,4 ha suurune linnaline katusaed. Hüdropoonika ja aeropoonika võtetega kasvatatakse seal erinevaid köögivilju. Ka see on tulevikupõllumajandus. Pildil tomatite korjamine katus­aiast 10. augustil 2020. FOTO: MOHAMMED BADRA/EPA/Scanpix