Prantsuse sõjavägi kaasas õppusele robotkoera, mille aku sai poole peal tühjaks

Spot oli üks mitmest robotist, mida õppustel kasutati. Roboteid katsetati erinevates keskkondades ja need osalesid õppusel koos Saint-Cyri sõjakooli õpilastega, vahendab The Next Web.

Spoti kasutati luures, kuid robotkoera aku sai poole peal tühjaks, mistõttu tuli ta lahinguväljalt minema kanda.

31 kilogrammi kaaluval robotil on kaamerad ja seda on võimalik kontrollida ka puldiga. Kuna Spotil on neli jalga, siis saab ta liikuda ka keerulisel pinnasel.