Varjatud reeglid määravad, milliseid sõprussuhteid me väärtuslikeks peame

Need ainulaadsed sotsiaalsed sõrmejäljed aitavad kindlaks teha, kelle poole tunneme tõmmet, millised sõprussuhted ajaproovile vastu peavad ning miks on mõned sõbrad hõlpsamini asendatavad kui teised.

Facebooki algusaegadel oli sealsetel kasutajatel palju rohkem sõpru, kui praegu. Hoolimata sotsiaalmeediavõrgustiku strateegiast panna meid võimalikult paljude inimestega virtuaalseid suhteid looma, hakkasid 2007. aastal inimesed tõsiselt analüüsima, keda nad õigupoolest oma sõbralisti lisanud on. Samal ajal levis massidesse ka avastus, et üle 150 sotsiaalse kontakti inimesed oma elus aktiivselt hoida ei suuda – seda hakati nimetama Dunbari numbriks.

Ehkki inimene on väga sotsiaalne liik, ei ole suhete hoidmine sugugi lihtne. Sarnaselt teistele primaatidele, piirab meie sotsiaalse võrgustiku ulatust meie aju suurus. Juba kakskümmend aastat tagasi tegi Dunbar kindlaks, et inimesed üldiselt üle 150 suhte hoida ei suuda, olgu nad kuitahes seltskondlikud. Selle ühise omaduse kõrval on nüüd aga avastatud mitmeid erinevusi.