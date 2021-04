Kadri Tammai: KIIRtoit ei ole moes, ka ettevõtluses

Kiire vastand ei ole aeglane. Üha enam on selle vastandiks jätkusuutlik. «Selline tarbimine ei ole jätkusuutlik,» ütlevad need, kes kiirmoepoodidest ringiga mööda käivad ning just aeglase moe poole pöörduvad.

Seda, et kiirtoit ei ole tervislik, teab juba lasteaialaps. Aga ometi on see vahel väga ahvatlev – saab kiirelt kõhu täis, selle juures on palju tulesid ja vilesid, alustades ilusatest suurtest siltidest, mis ostjaid kohale meelitavad kuni lasteeine «mänguasjadeni» välja. Ometi teame kõik, et vahel võime küll sellega patustada, aga üldiselt tuleks toituda palju teadlikumalt.