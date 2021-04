Facebook süüdistab kasutajaid selles, et nende andmed häkkerite kätte sattusid

Facebooki tootejuht Mike Clark avaldas blogipostituse, millega üritatakse summutada kriitikat selle kohta, et platvorm ei suutnud 533 miljoni kasutaja telefoninumbreid ja muud andmeid kaitsta, kirjutab Vice.

Ettevõttel on viimastel aastatel olnud mitmeid privaatsusega seotud skandaale. Ja nüüd, selle asemel, et vabandada, alustas Clark oma postitust kirjeldusega, kuidas andmed kätte saadi. «On oluline mõista, et kurjategijad ei saanud neid andmeid kätte meie süsteemide häkkimisega, vaid nad kraapisid selle meie platvormilt kokku enne 2019. aasta septembrit,» kirjutas Clark.