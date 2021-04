Raju nädal tõi mitmele Eesti aktsiale hiigeltõusu

Kerisetootja ütles investoritele eile, et asjad lähevad neil palju paremini kui algselt loodetud, laienemine on täies hoos ning nüüd ei jää muud üle kui uuesti investoritelt miljonit küsima minna. Lisaemissioon on firmal plaanis teha juba käesolevas kvartalis. Alates detsembrikuisest IPOst on aktsia kerkinud 287%. Arvestades seda, et tegu on Balti alternatiivbörsi aktsiaga, kus kauplemisaktiivsus on reeglina üsna nadi, teeb Saunum investorite huvi poolest silmad ette ka põhinimekirja väärtpaberitele.