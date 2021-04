Eesti Post napsas uue juhi statistikaametist

Eesti Posti nõukogu esimehe Helo Meigase sõnul saigi valikul määravaks Mart Mägi pikaajaline ja mitmekülgne juhtimiskogemus nii äri- kui avalikus sektoris. «Eesti Post on ettevõte, mille teenuse kvaliteet läheb korda igale Eesti elanikule. Oluliseks kriteeriumiks oli Mardi mitmekülgne kogemus kliendile suunatud ettevõtete juhtimisel, millele lisandus rahvusvahelise töö kogemus ja viimaste aastate edulugu Statistikaameti reorganiseerimisel,» ütles Meigas.

«Usume, et Mardi juhtimisel saame oluliselt parandada klientide rahulolu kõikide teenuste lõikes nii koduturul kui ka Lätis ja Leedus, kus Omniva on üles ehitanud kasumliku pakiäri.»

Mart Mägi peab Omnivat oluliseks väljakutseks. «Valdkond on suures muutuses ja usun, et oma muudatuste juhtimise kogemusega saan aidata Omnival saavutada üheaegselt kõrge kliendirahulolu ning efektiivsuse.»

Mart Mägi töötab täna Statistikaameti juhina, tema viimane tööpäev selles ametis on 7.mai. Varajasema töökogemuse hulka kuuluvad töö Amserv Grupi tegevjuhina, Swedbank Eesti juhtkonna liikmena Swedbank Liising juhatuse esimehena ning Sampo Kindlustuse ja Eesti Kindlustuse juhina.

Järgmise statistikaameti peadirektori leidmiseks kuulutab rahandusministri ettepanekul konkursi välja riigisekretär ja selle viib läbi tippjuhtide valiku komisjon. Uue peadirektori ametisse nimetamiseni täidab peadirektori ülesandeid statistikaameti peadirektori asetäitja Kaie Koskaru-Nelk.

Kaie Koskaru-Nelk on avalikus sektoris töötanud üle 20 aasta. Enne statistikaametis tööle asumist oli ta rahandusministeeriumis eelarvepoliitika asekantsler. Varasemalt on ta olnud ka kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja, rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja, justiitsministeeriumis finantsanalüütik ning talituse juhataja ja Eesti Panga finantsanalüütik. Peale selle on Kaie Koskaru-Nelk juhtinud riigi äriühingute nõukogusid ja osalenud nii tavapärases nõukogu töös kui ka auditikomiteedes.